Поліція безпеки Естонії не виявила розкриття таємниць в інтерв'ю міністра оборони

Поліція безпеки Естонії (KAPO) не виявила розкриття державних таємниць в інтерв’ю міністра оборони Ханно Певкура, у якому він розповідав про оборонні плани НАТО.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У відомстві підтвердили, що отримали сповіщення від Міністерства оборони з приводу того, що Певкур, ймовірно, розкрив державну таємницю тими деталями, які розповів в ефірі Vikerraadio про оборонні плани НАТО.

"Можемо підтвердити, що міністр оборони не розкрив державної таємниці", – повідомили у KAPO.

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Раніше в естонських ЗМІ неофіційно з’явилася інформація про те, що щодо Певкура проводять якусь перевірку. Міністр після того сказав, що знає про неї і підозрює, які саме елементи інтерв’ю могли стати приводом, але "його сумління чисте".

"Я впевнений, що не розкрив ніяких документів під грифом і державних таємниць… Ми у будь-якому випадку повинні бути готові давати публічні пояснення з приводу того, що ми робимо у тій чи іншій сфері національної оборони. Там йдеться про дуже великі гроші. А використання таких грошей має бути прозорим і виправданим", – прокоментував він.

Канцлер міністерства оборони також повідомив, що відділ безпеки після інтерв’ю Певкура проаналізував сказане ним і дійшов висновку, що там не було таємної інформації і це ніяк не зашкодило ані Естонії, ані НАТО.

Нещодавно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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