Полиция безопасности Эстонии не обнаружила раскрытия тайн в интервью министра обороны

Полиция безопасности Эстонии (KAPO) не обнаружила раскрытия государственных тайн в интервью министра обороны Ханно Певкура, в котором он рассказывал об оборонных планах НАТО.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подтвердили, что получили извещение от Министерства обороны по поводу того, что Певкур, вероятно, раскрыл государственную тайну теми деталями, которые рассказал в эфире Vikerraadio об оборонных планах НАТО.

"Можем подтвердить, что министр обороны не раскрыл государственной тайны", – сообщили в KAPO.

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Ранее в эстонских СМИ неофициально появилась информация о том, что в отношении Певкура проводят какую-то проверку. Министр после того сказал, что знает о ней и подозревает, какие именно элементы интервью могли стать поводом, но "его совесть чиста".

"Я уверен, что не раскрыл никаких документов под грифом и государственных тайн... Мы в любом случае должны быть готовы давать публичные объяснения по поводу того, что мы делаем в той или иной сфере национальной обороны. Там речь идет об очень больших деньгах. А использование таких денег должно быть прозрачным и оправданным", – прокомментировал он.

Канцлер Министерства обороны также сообщил, что отдел безопасности после интервью Певкура проанализировал сказанное им и пришел к выводу, что там не было секретной информации и это никак не навредило ни Эстонии, ни НАТО.

Недавно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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