Естонцям нагадали, що їздити в Білорусь так само небезпечно, як і в Росію

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що громадяни Естонії активніше за інших європейців користуються безвізовим в'їздом до країни – у МЗС Естонії у відповідь нагадали про ризики таких візитів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Видання вранці 24 вересня з посиланням на твердження білоруських прикордонників повідомило, що після запровадження безвізового режиму в'їзду до Білорусі для громадян країн ЄС Естонія стала одним із лідерів за кількістю нових туристів, які їздять до країни.

МЗС Естонії після цього нагадало про позицію уряду щодо поїздок до Білорусі.

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"Радимо не їхати до Білорусі без нагальної потреби. Просимо громадян, які тимчасово перебувають у Білорусі, замислитися над важливістю свого перебування і за можливості повернутися в Естонію. Повністю уникайте поїздок у райони, що межують з Україною", – сказали в МЗС удень 24 вересня.

На запитання про те, чи є різниця в ризиках для жителів Естонії між поїздками в Росію або Білорусь, у МЗС пояснили, що в обох країнах велика ймовірність проблем із захистом з боку Естонії в разі провокацій.

"Поїздок в обидві країни слід уникати насамперед тому, що можливості надання консульської допомоги в цих країнах дуже обмежені. Зокрема, обмежені можливості Естонії допомогти, якщо громадянина спровокували і незаконно затримали або засудили", – уточнили в МЗС.

За даними білоруських прикордонників, за два місяці дії безвізового режиму для громадян країн ЄС Білорусь відвідали близько 6 тисяч громадян 35 європейських країн. Найбільшою популярністю новий порядок в'їзду користується у туристів з Німеччини та Естонії – звідти приїхали 2333 і 1193 особи відповідно.

Білорусь з 19 липня розширила умови безвізу для громадян 35 європейських країн.