Эстонцам напомнили, что ездить в Беларусь так же опасно, как и в Россию

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что граждане Эстонии активнее других европейцев пользуются безвизовым въездом в страну – в МИД Эстонии в ответ напомнили о рисках таких визитов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Издание утром 24 сентября со ссылкой на утверждение белорусских пограничников сообщило, что после введения безвизового режима въезда в Беларусь для граждан стран ЕС Эстония стала одним из лидеров по количеству новых туристов, которые ездят в страну.

МИД Эстонии после этого напомнил о позиции правительства относительно поездок в Беларусь.

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"Советуем не ехать в Беларусь без крайней необходимости. Просим граждан, временно находящихся в Беларуси, задуматься над важностью своего пребывания и по возможности вернуться в Эстонию. Полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной", – сказали в МИД днем 24 сентября.

На вопрос о том, есть ли разница в рисках для жителей Эстонии между поездками в Россию или Беларусь, в МИД объяснили, что в обеих странах велика вероятность проблем с защитой со стороны Эстонии в случае провокаций.

"Поездок в обе страны следует избегать прежде всего потому, что возможности оказания консульской помощи в этих странах очень ограничены. В частности, ограничены возможности Эстонии помочь, если гражданина спровоцировали и незаконно задержали или осудили", – уточнили в МИД.

По данным белорусских пограничников, за два месяца действия безвизового режима для граждан стран ЕС Беларусь посетили около 6 тысяч граждан 35 европейских стран. Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии – оттуда приехали 2333 и 1193 человека соответственно.

Беларусь с 19 июля расширила условия безвиза для граждан 35 европейских стран.