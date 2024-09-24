Сибіга закликав колег з Євросоюзу ставитися до України як до "де-факто члена ЄС"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга напередодні, 23 вересня, узяв участь у неформальній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу.
Про це, як передає "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.
Під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу обговорювали ситуацію в Україні, російські обстріли та військові та гуманітарні потреби Києва, а також прогрес на шляху до членства в ЄС.
Сибіга у своєму виступі, як кажуть у МЗС, "наголосив на критичній важливості сьогоднішнього моменту для досягнення перемоги та миру".
"Я закликаю вас ставитися до України як до де-факто члена ЄС, яким ми станемо де-юре вже у найближчому майбутньому. Зараз ми почали переговори про вступ і маємо амбіцію відкрити якомога більше кластерів паралельно, а не один за одним", – наголосив він.
Глава МЗС підкреслив, що Київ готовий зробити все, аби процес вступу "тривав рівно стільки, скільки потрібно, а не так довго, як це було раніше".
Він також висловив сподівання, що українських послів будуть запрошувати на регулярні зустрічі послів країн – членів ЄС, аби вони стали "невід’ємною частиною цих дипломатичних спільнот".
Серед іншого, міністр закликав включити Україну в майбутній семирічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки та поінформував європейських колег про підготовку Росії до можливих ударів по українській системі атомної енергетики.
Раніше міністр закордонних справ України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів першу зустріч з очільниками МЗС так званої Нордично-Балтійської вісімки.
Минулого тижня Сибіга також здійснив візити до Румунії, Словаччини та Молдови.