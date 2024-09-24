Сибига призвал коллег из Евросоюза относиться к Украине как к "де-факто члену ЕС"

Министр иностранных дел Андрей Сибига накануне, 23 сентября, принял участие в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Во время неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза обсуждали ситуацию в Украине, российские обстрелы и военные и гуманитарные потребности Киева, а также прогресс на пути к членству в ЕС.

Сибига в своем выступлении, как говорят в МИД, "подчеркнул критическую важность сегодняшнего момента для достижения победы и мира".

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"Я призываю вас относиться к Украине как к де-факто члену ЕС, которым мы станем де-юре уже в ближайшем будущем. Сейчас мы начали переговоры о вступлении и имеем амбицию открыть как можно больше кластеров параллельно, а не один за другим", – подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что Киев готов сделать все, чтобы процесс вступления "длился ровно столько, сколько нужно, а не так долго, как это было раньше".

Он также выразил надежду, что украинских послов будут приглашать на регулярные встречи послов стран – членов ЕС, чтобы они стали "неотъемлемой частью этих дипломатических сообществ".

Среди прочего, министр призвал включить Украину в будущий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы и проинформировал европейских коллег о подготовке России к возможным ударам по украинской системе атомной энергетики.

Ранее министр иностранных дел Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел первую встречу с руководителями МИД так называемой Нордично-Балтийской восьмерки.

На прошлой неделе Сибига также совершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову.