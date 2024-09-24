Лідери Греції та Туреччини зустрілись на полях Генасамблеї ООН
Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 21:17 —
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у вівторок, 24 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли у пресслужбі грецького лідера.
Зазначається, що Міцотакіс та Ердоган "обговорили прогрес у політичному діалозі та позитивний порядок денний".
Вони також домовилися "активізувати співпрацю у сфері міграції в найближчий період з метою ліквідації мереж торговців людьми, які ставлять під загрозу людські життя", йдеться в повідомленні.
Афіни також анонсували скликання Вищої ради співробітництва між Грецією та Туреччиною, яка має відбутися в Анкарі в січні 2025 року.
Це друга з початку року зустріч лідерів Греції та Туреччини: попередня відбулась у липні у Вашингтоні на полях саміту НАТО.
Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.
Але наприкінці минулого року Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.
Попри прогрес у покращенні двосторонніх відносин, цього року грецький міністр оборони Нікос Дендіас назвав довгострокове ставлення Туреччини до Греції екзистенційною загрозою