Лідери Греції та Туреччини зустрілись на полях Генасамблеї ООН

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у вівторок, 24 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли у пресслужбі грецького лідера.

Зазначається, що Міцотакіс та Ердоган "обговорили прогрес у політичному діалозі та позитивний порядок денний".

Вони також домовилися "активізувати співпрацю у сфері міграції в найближчий період з метою ліквідації мереж торговців людьми, які ставлять під загрозу людські життя", йдеться в повідомленні.

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Фото: пресслужба прем'єр-міністра Греції

Афіни також анонсували скликання Вищої ради співробітництва між Грецією та Туреччиною, яка має відбутися в Анкарі в січні 2025 року.

Це друга з початку року зустріч лідерів Греції та Туреччини: попередня відбулась у липні у Вашингтоні на полях саміту НАТО.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Але наприкінці минулого року Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Попри прогрес у покращенні двосторонніх відносин, цього року грецький міністр оборони Нікос Дендіас назвав довгострокове ставлення Туреччини до Греції екзистенційною загрозою