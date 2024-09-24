Лидеры Греции и Турции встретились на полях Генассамблеи ООН
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились во вторник, 24 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали в пресс-службе греческого лидера.
Отмечается, что Мицотакис и Эрдоган "обсудили прогресс в политическом диалоге и позитивную повестку дня".
Они также договорились "активизировать сотрудничество в сфере миграции в ближайший период с целью ликвидации сетей торговцев людьми, которые ставят под угрозу человеческие жизни", говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба премьер-министра Греции
Афины также анонсировали созыв Высшего совета сотрудничества между Грецией и Турцией, который должен состояться в Анкаре в январе 2025 года.
Это вторая с начала года встреча лидеров Греции и Турции: предыдущая состоялась в июле в Вашингтоне на полях саммита НАТО.
Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.
Но в конце прошлого года Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.
Несмотря на прогресс в улучшении двусторонних отношений, в этом году греческий министр обороны Никос Дендиас назвал долгосрочное отношение Турции к Греции экзистенциальной угрозой.