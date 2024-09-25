Як "друзі Путіна" у Німеччині створюють все більше проблем для Шольца і підтримки України

У неділю Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца святкувала перемогу на місцевих виборах у східній німецькій землі Бранденбург.

Але ні перемога його партії, ні тимчасове заспокоєння не стали однозначними для канцлера.

Хоча у регіоні вдалося не допустити перемоги проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), партії Шольца, схоже, доведеться співпрацювати з іншою проросійською партією – ліворадикальним "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW).

Із завершенням вересневих виборів у трьох східних землях, у Німеччині фактично стартує кампанія виборів-2025. У цю кампанію керівна коаліція в Берліні заходить у передсмертному стані, а прихильні до Росії ліво− і праворадикали – з посиленими позиціями.

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Про політичну ситуацію в Німеччині і те, як вона може вплинути на підтримку України, – в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна". Далі – стислий її виклад.

Для соціал-демократів, тобто партії канцлера, Бранденбург – непересічний регіон. Це єдина земля на сході країни, яку з 1990 року вони безперервно очолювали. А ще саме у цій землі, в Потсдамі під Берліном, живе канцлер Олаф Шольц із дружиною.

Увесь Бранденбург був обвішаний плакатами із зображенням Дітмара Войдке, що пропрацював на посаді очільника земельного уряду 11 років, у тому числі з жартівливими написами на кшталт "Якщо лисина – то Войдке".

Він вирішив максимально відсторонитися від непопулярного глави уряду, вважаючи, що рішення урядової коаліції та фігура Шольца тягнуть партію на дно. І як виглядає, не прогадав.

Іншим важливим фактором перемоги СДПН називають страх місцевих виборців допустити ультраправих до влади.

Тепер на соціал-демократів чекає непростий і навіть малоприємний етап формування коаліції.

Результат голосування різко обмежив можливості альянсів для соціал-демократів.

Союз із "АдН" у Войдке категорично відкидають. Між тим ультраправі будуть не просто в опозиції. Вони отримали так звану блокуючу меншість мандатів та зможуть блокувати важливі рішення – наприклад, зміни до конституції землі або призначення суддів конституційного суду.

Коаліція тільки СДПН і Християнсько-демократичний союз (ХДС) неможлива, оскільки для неї партіям не вистачає одного мандата.

Найбільш імовірний сценарій – і це погана новина – що бранденбурзька СДПН почне переговори з проросійськими ліворадикалами Сари Вагенкнехт, які виступають проти підтримки України зброєю і за "мир" з РФ на путінських умовах.

Генеральний секретар партії Шольца у Берліні Кевін Кюнерт заявив, що дуже мало знає про регіональну політичну стратегію BSW, натомість, якщо почнуться переговори, то він очікує на відкриття "скриньки Пандори".

Та чи піде СДПН на зовнішньополітичні поступки "друзям Путіна"?

Войдке натякнув на те, що рішення щодо зовнішньої політики повинні опинитись поза межами коаліційних обговорень.

Бранденбурзька перемога не стала великим полегшенням для Шольца.

Навпаки, вона показала, що соціал-демократи здатні пришвидшеними темпами наростити підтримку, якщо тримають дистанцію від канцлера. Тож майже гарантовано на главу уряду далі чекають турбулентні часи

Шольц не зможе ігнорувати зростаючу симпатію виборців до "Альтернативи для Німеччини" та BSW, які вже отримали більшу роль у трьох східних землях і націлюються на те ж на федеральному рівні. Канцлер уже запровадив контроль на кордонах Німеччини, аби відреагувати на занепокоєння виборців двох радикальних партій міграційною політикою.

Останні проблеми з фінансуванням допомоги України під час бюджетних обговорень показали, що не виключена і корекція курсу підтримки України.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Подруга Путіна, партнерка Шольца? Як вибори у Бранденбурзі можуть вдарити по канцлеру Німеччини.