Как "друзья Путина" в Германии создают все больше проблем для Шольца и поддержки Украины

В воскресенье Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца праздновала победу на местных выборах в восточной немецкой земле Бранденбург.

Но ни победа его партии, ни временное успокоение не стали однозначными для канцлера.

Хотя в регионе удалось не допустить победы пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), партии Шольца, похоже, придется сотрудничать с другой пророссийской партией – леворадикальным "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW).

С завершением сентябрьских выборов в трех восточных землях, в Германии фактически стартует кампания выборов-2025. В эту кампанию правящая коалиция в Берлине заходит в предсмертном состоянии, а благосклонные к России лево– и праворадикалы – с усиленными позициями.

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О политической ситуации в Германии и том, как она может повлиять на поддержку Украины, – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Браденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина". Далее – краткое ее изложение.

Для социал-демократов, то есть партии канцлера, Бранденбург – незаурядный регион. Это единственная земля на востоке страны, которую с 1990 года они непрерывно возглавляли. А еще именно в этой земле, в Потсдаме под Берлином, живет канцлер Олаф Шольц с женой.

Весь Бранденбург был увешан плакатами с изображением Дитмара Войдке, проработавшего на посту главы земельного правительства 11 лет, в том числе с шутливыми надписями вроде "Если лысина – то Войдке".

Он решил максимально отстраниться от непопулярного главы правительства, считая, что решения правительственной коалиции и фигура Шольца тянут партию на дно. И как выглядит, не прогадал.

Другим важным фактором победы СДПГ называют страх местных избирателей допустить ультраправых к власти.

Теперь социал-демократов ждет непростой и даже малоприятный этап формирования коалиции.

Результат голосования резко ограничил возможности альянсов для социал-демократов.

Союз с "АдГ" у Войдке категорически отвергают. Между тем ультраправые будут не просто в оппозиции. Они получили так называемое блокирующее меньшинство мандатов и смогут блокировать важные решения – например, изменения в конституцию земли или назначение судей конституционного суда.

Коалиция только СДПГ и Христианско-демократический союз (ХДС) невозможна, поскольку для нее партиям не хватает одного мандата.

Наиболее вероятный сценарий – и это плохая новость – что бранденбургская СДПГ начнет переговоры с пророссийскими леворадикалами Сары Вагенкнехт, которые выступают против поддержки Украины оружием и за "мир" с РФ на путинских условиях.

Генеральный секретарь партии Шольца в Берлине Кевин Кюнерт заявил, что очень мало знает о региональной политической стратегии BSW, зато, если начнутся переговоры, то он ожидает открытия "ящика Пандоры".

Но пойдет ли СДПГ на внешнеполитические уступки "друзьям Путина"?

Войдке намекнул на то, что решения по внешней политике должны оказаться за пределами коалиционных обсуждений.

Бранденбургская победа не стала большим облегчением для Шольца.

Наоборот, она показала, что социал-демократы способны ускоренными темпами нарастить поддержку, если держат дистанцию от канцлера. Поэтому почти гарантированно главу правительства дальше ждут турбулентные времена

Шольц не сможет игнорировать растущую симпатию избирателей к "Альтернативе для Германии" и BSW, которые уже получили большую роль в трех восточных землях и нацеливаются на то же на федеральном уровне. Канцлер уже ввел контроль на границах Германии, чтобы отреагировать на беспокойство избирателей двух радикальных партий миграционной политикой.

Последние проблемы с финансированием помощи Украине во время бюджетных обсуждений показали, что не исключена и коррекция курса поддержки Украины.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Браденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".