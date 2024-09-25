Франція може скоротити дефіцит до ліміту ЄС через п'ять років

Для Франції нереально знизити дефіцит до 3% ВВП протягом трьох років, але це може стати можливим протягом п'яти років при правильному курсі дій.

Про це заявив в середу глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Галйьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Три роки – це не реалістично, ні з економічної точки зору, ні з точки зору зростання. Але зробити це за п'ять років можливо", – сказав Віллеруа, який також є політиком Європейського центрального банку.

Раніше цього тижня міністр фінансів Франції Антуан Арман заявив, що дефіцит бюджету країни є одним з найгірших в історії. Наразі уряд очікує, що дефіцит бюджету на 2024 рік становитиме 5,1% ВВП, що перевищує встановлений Європейським Союзом ліміт у 3%.

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Прем'єр-міністр Мішель Барньє припустив, що він буде готовий підвищити податки для багатих і деяких корпорацій, оскільки країна намагається стримати дефіцит. Очікується також скорочення витрат.

Однією з перших перешкод для нового уряду Франції буде проведення бюджету на 2025 рік через некерований парламент.

Нагадаємо, новий французький прем'єр у понеділок, 23 вересня, вперше зібрав міністрів свого кабінету та закликав їх зосередитися на реальних, а не показових діях.

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