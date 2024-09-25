Франция может сократить дефицит до лимита ЕС через пять лет

Для Франции нереально снизить дефицит до 3% ВВП в течение трех лет, но это может стать возможным в течение пяти лет при правильном курсе действий.

Об этом заявил в среду глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Галйьо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Три года – это не реалистично, ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения роста. Но сделать это за пять лет возможно", – сказал Виллеруа, который также является политиком Европейского центрального банка.

Ранее на этой неделе министр финансов Франции Антуан Арман заявил, что дефицит бюджета страны является одним из худших в истории. Сейчас правительство ожидает, что дефицит бюджета на 2024 год составит 5,1% ВВП, что превышает установленный Европейским Союзом лимит в 3%.

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Премьер-министр Мишель Барнье предположил, что он будет готов повысить налоги для богатых и некоторых корпораций, поскольку страна пытается сдержать дефицит. Ожидается также сокращение расходов.

Одним из первых препятствий для нового правительства Франции будет проведение бюджета на 2025 год через неуправляемый парламент.

Напомним, новый французский премьер в понедельник, 23 сентября, впервые собрал министров своего кабинета и призвал их сосредоточиться на реальных, а не показательных действиях.

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