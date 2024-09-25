Глава МЗС Болгарії: Країни НАТО будуть у безпеці, коли Україна стане членом Альянсу

Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов заявив, що всі країни-члени будуть справді у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

За словами Кондова, зміцнення східного флангу НАТО та безпеки Чорноморського регіону мають велике значення для безпеки.

Під час виступу міністр згадав Україну та наголосив, що країни-члени НАТО будуть справді у безпеці, коли Україна вступить до Альянсу.

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Як зазначили у МЗС Болгарії, Кондов взяв участь у трансатлантичній вечері, організованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном у рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, у рішенні Вашингтонського саміту НАТО йдеться про те, що повноцінне членство України стало незворотним.

Водночас президент України Володимир Зеленський визнав, що Україну не запросять до вступу в НАТО до завершення війни.