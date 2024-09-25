Глава МИД Болгарии: Страны НАТО будут в безопасности, когда Украина станет членом Альянса

Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов заявил, что все страны-члены будут действительно в безопасности, когда Украина станет полноправным членом НАТО.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

По словам Кондова, укрепление восточного фланга НАТО и безопасности Черноморского региона имеют большое значение для безопасности.

Во время выступления министр вспомнил Украину и подчеркнул, что страны-члены НАТО будут действительно в безопасности, когда Украина вступит в Альянс.

Реклама:

Как отметили в МИД Болгарии, Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, в решении Вашингтонского саммита НАТО говорится о том, что полноценное членство Украины стало необратимым.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украину не пригласят к вступлению в НАТО до завершения войны.