ЗМІ: "Подруга Путіна" і прем'єр Бранденбургу проведуть конфіденційну зустріч про коаліцію

Прем’єр-міністр німецької землі Бранденбург Дітмар Войдке, який представляє партію канцлера Олафа Шольца, та лідерка проросійських ліворадикалів Сара Вагенкнехт зустрінуться найближчим часом, аби обговорити формування уряду у цій федеральні землі.

Про це стало відомо виданню Spiegel із власних джерел, пише "Європейська правда".

Войдке і Вагенкнехт хочуть зустрітися на цьому тижні, щоб обговорити можливу коаліцію в Бранденбурзі, підтвердили виданню люди, близькі до Вагенкнехт.

Відповідна дата вже узгоджена. Однак поки що немає ніякої додаткової інформації про час і місце зустрічі.

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За інформацією видання, місцевий осередок партії Вагенкнехт BSW у землі Бранденбург офіційно вирішив у середу прийняти пропозицію соціал-демократів Войдке про переговори.

Зустріч між двома партіями, кожна з яких матиме по п'ять осіб на переговорах, має відбутися в середині наступного тижня.

У вівторок у Берліні лідерка партії BSW Вагенкнехт наполягала на тому, що вона має зустрітися з Войдке до того, як почнуться переговори з СДПН. Вона також заявила, що політик СДПН ще не зв'язувався з нею.

"Якщо ви збираєтеся увійти до спільного уряду або йти цим шляхом, я б хотіла, щоб це почалося з особистого знайомства і спільної зустрічі", – сказала вона журналістам у Бундестазі.

Лідерка BSW вже зустрілася з прем'єр-міністром Саксонії Міхаелем Кречмером (ХДС) і лідером ХДС Тюрінгії Маріо Фойгтом на конфіденційних переговорах у Берліні. У цих двох землях також ведуться переговори про створення коаліції за участю партії Вагенкнехт.

На земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів

Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості у СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".