СМИ: "Подруга Путина" и премьер Бранденбурга проведут конфиденциальную встречу о коалиции

Премьер-министр немецкой земли Бранденбург Дитмар Войдке, представляющий партию канцлера Олафа Шольца, и лидер пророссийских леворадикалов Сара Вагенкнехт встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить формирование правительства в этой федеральной земле.

Об этом стало известно изданию Spiegel из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Войдке и Вагенкнехт хотят встретиться на этой неделе", чтобы обсудить возможную коалицию в Бранденбурге, подтвердили изданию люди, близкие к Вагенкнехт.

Соответствующая дата уже согласована. Однако пока что нет никакой дополнительной информации о времени и месте встречи.

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По информации издания, местная ячейка партии Вагенкнехт BSW в земле Бранденбург официально решила в среду принять предложение социал-демократов Войдке о переговорах.

Встреча между двумя партиями, каждая из которых будет иметь по пять человек на переговорах, должна состояться в середине следующей недели.

Во вторник в Берлине лидер партии BSW Вагенкнехт настаивала на том, что она должна встретиться с Войдке до того, как начнутся переговоры с СДПГ. Она также заявила, что политик СДПГ еще не связывался с ней.

"Если вы собираетесь войти в совместное правительство или идти по этому пути, я бы хотела, чтобы это началось с личного знакомства и совместной встречи", – сказала она журналистам в Бундестаге.

Лидер BSW уже встретилась с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером (ХДС) и лидером ХДС в Тюрингии Марио Фойгтом на конфиденциальных переговорах в Берлине. В этих двух землях также ведутся переговоры о создании коалиции с участием партии Вагенкнехта.

На земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов

Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".