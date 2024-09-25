Макрон на зустрічі з Байденом говоритиме про Україну та Близький Схід

Президент Франції Емманюель Макрон проведе двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН і планує говорити про Україну та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це оголосив Єлисейський палац.

Двостороння зустріч Макрона і Байдена запланована сьогодні, 25 вересня, на полях сесії Генеральної асамблеї ООН.

Лідери обговорять останні події на Близькому Сході, де наростає загроза війни між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" на території Лівану, та ситуацію в Україні.

Реклама:

Перед тим Макрон зустрінеться також з президентом України Володимиром Зеленським. Наскільки відомо, зустріч ще не відбулася.

Український президент вже зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зустріч відбувалася віч на віч без перекладачів.

В Офісі президента України повідомляли, що у Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США.