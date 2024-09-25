Макрон на встрече с Байденом будет говорить об Украине и Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи ООН и планирует говорить об Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом объявил Елисейский дворец.

Двусторонняя встреча Макрона и Байдена запланирована сегодня, 25 сентября, на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Лидеры обсудят последние события на Ближнем Востоке, где нарастает угроза войны между Израилем и группировкой "Хезболла" на территории Ливана, и ситуацию в Украине.

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Перед тем Макрон встретится также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Насколько известно, встреча еще не состоялась.

Украинский президент уже встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом, встреча проходила с глазу на глаз без переводчиков.

В Офисе президента Украины сообщали, что у Зеленского будет две встречи с Байденом в США.