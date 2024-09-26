Байден в октябре созывает в Германии "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент США Джо Байден заявил, что в октябре созовет в Германии встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Байдена по случаю визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Объявление Байдена стало частью заявления о резком увеличении помощи по безопасности для Украины.

"В следующем месяце я созову в Германии встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", – заявил президент США.

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Байден также объявил о выделении на оружие для Украины в ближайшие месяцы почти 8 млрд долларов. Он также санкционировал предоставление Украине авиабомб большой дальности JSOW и дополнительной батареи ЗРК Patriot и ракет к ней.

Кроме того, он поручил расширить программу подготовки украинских пилотов F-16.

"Этими действиями я даю четкий сигнал: Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку, необходимую ей для победы в этой войне", – заявил Байден.

Напомним, Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг.