Колишній мер міста Канни Давід Ліснар піднявся на третє місце у рейтингах кандидатів у президенти Франції, обігнавши правоцентриста Едуара Філіппа.

Про це пише Le Figaro з посиланням на опитування OpinionWay, інформує "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, Едуар Філіпп, якому приписують 8% голосів виборців, відстає від Давіда Ліснара (12%), який посідає третє місце після ультраправої Марін Ле Пен (33%) та крайнє лівого Жан-Люка Меланшона (16%).

У попередньому опитуванні два тижні тому Едуар Філіпп все ще на три пункти випереджав Давіда Ліснара.

Марін Ле Пен, згідно з опитуваннями, набрала два пункти, досягнувши 33%, все ще значно випереджаючи Жан-Люка Меланшона, який залишився на рівні 16%. Політик від центристів Габріель Атталь та Брюно Ретайло від правих сил мають шанс отримати лише 4% голосів, якщо будуть балотуватися на виборах.

Нагадаємо, французький дзюдоїст Тедді Рінер, який балотується на посаду президента Франції, заявив, що війна в Україні не є конфліктом його країни.

А більше про Давіда Ліснара читайте у статті: З Канн у президенти: як у Франції з'явився новий гравець серед правих та чи має шанси на успіх