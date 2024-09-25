Повені загрожують ще одному регіону Польщі

Велика вода на річці Одра рухається нижче за течією і тепер загрожує повенями у Західопоморському воєводстві Польщі – останньому регіоні на її шляху до Балтійського моря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Максимальне підвищення рівня води у Західнопоморському воєводстві очікують у другій половині дня 27 вересня, а до Щецина хвиля повені дійде під кінець тижня. Місцева влада та рятувальні служби активізували приготування до можливих підтоплень.

Губернатор регіону Адам Рудавський у середу відвідав кілька місць на півдні воєводства, яким загрожують підтоплення.

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"Ми були у Хлевіце, у Пожече. На мою думку, там гарна готовність. У всіх селах є мішки, береги укріплено, встановлено дамби… Люди підвищили готовність, але при цьому паніки немає", – сказав він у коментарі ЗМІ.

Декілька доріг у тому районі вже закрили та ще кілька можуть закрити найближчим часом.

За словами губернатора, максимальний рівень води у цих селах очікувано буде нижчим, ніж під час повені 1997 року.

Нагадаємо, першою від повеней постраждала польська Сілезія. У тих містечках і селах вода вже відступила.

У Румунії на початку тижня активізували приготування до повені, що рухається з верхів'я Дунаю.