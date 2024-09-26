Блінкен прокоментував останні ядерні погрози Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальними останні ядерні погрози очільника Кремля, завуальовані у його словах про зміну умов застосування ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю американським ЗМІ.

Блінкена запитали, чи стурбований він новими ядерними погрозами Путіна в останній заяві.

"Дивіться, це абсолютно безвідповідально – і, думаю, багато хто чітко про це казав, коли він починав брязкати "ядерною шаблею", зокрема у минулому і Китай.

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А робити це зараз, коли увесь світ зібрався у Нью-Йорку (на сесію Генеральної асамблеї ООН – Ред.), у тому числі для того, щоб говорити про потребу подальшого роззброєння, запобігання поширенню ядерної зброї – думаю, це буде мати погані наслідки у всьому світі", – сказав держсекретар, утримавшись від коментарів, чи вірить погрозам Путіна.

Нагадаємо, на постійній нараді Ради Безпеки з ядерного стримування у середу очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Глава МЗС Чехії вважає, що мета цієї заяви Путіна – залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що де-факто правитель Росії не сказав нічого нового, та що той розуміє, що "буде проклятий", якщо піде на такий крок.



