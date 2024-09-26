Блинкен прокомментировал последние ядерные угрозы Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал безответственными последние ядерные угрозы главы Кремля, завуалированные в его словах об изменении условий применения ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью американским СМИ.

Блинкена спросили, обеспокоен ли он новыми ядерными угрозами Путина в последнем заявлении.

"Смотрите, это абсолютно безответственно – и, думаю, многие четко об этом говорили, когда он начинал бряцать "ядерной саблей", в том числе в прошлом и Китай.

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А делать это сейчас, когда весь мир собрался в Нью-Йорке (на сессию Генеральной ассамблеи ООН – Ред.), в том числе для того, чтобы говорить о необходимости дальнейшего разоружения, предотвращения распространения ядерного оружия – думаю, это будет иметь плохие последствия во всем мире", – сказал госсекретарь, воздержавшись от комментариев, верит ли угрозам Путина.

Напомним, на постоянном совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию в среду глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

Глава МИД Чехии считает, что цель этого заявления Путина – запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что де-факто правитель России не сказал ничего нового, и что тот понимает, что "будет проклят", если пойдет на такой шаг.