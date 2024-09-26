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Глава МЗС Чехії пояснив, як сприймати чергові ядерні лякалки Путіна

Новини — Четвер, 26 вересня 2024, 17:06 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Владімір Путін скоригував російську доктрину застосування ядерної зброї з метою залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.

Таку думку Ліпавський висловив у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

 Залякування демократичного світу ядерною зброєю, за словами чеського міністра, є наріжним каменем кремлівської пропаганди. 

"Її мета – стримати підтримку України та уможливити російську окупацію. Коригування російської доктрини з метою спрощення застосування ядерної зброї є частиною цього залякування", – зазначив Ліпавський. 

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Він закликав не піддаватися на залякування Кремля.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 

У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Путін лише повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років.

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Чехія Путін Ядерна зброя
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