Глава МЗС Чехії пояснив, як сприймати чергові ядерні лякалки Путіна

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Владімір Путін скоригував російську доктрину застосування ядерної зброї з метою залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.

Таку думку Ліпавський висловив у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Залякування демократичного світу ядерною зброєю, за словами чеського міністра, є наріжним каменем кремлівської пропаганди.

"Її мета – стримати підтримку України та уможливити російську окупацію. Коригування російської доктрини з метою спрощення застосування ядерної зброї є частиною цього залякування", – зазначив Ліпавський.

Він закликав не піддаватися на залякування Кремля.

