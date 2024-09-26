Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, що передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Про це йдеться на сайті Пентанону, повідомляє "Європейська правда".

Цей пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

Можливості, про які йдеться в пакеті, включають:

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Боєприпаси та підтримку українських систем протиповітряної оборони;

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Безпілотні авіаційні системи (БПЛА) та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;

Обладнання для боротьби з БПЛА; безпілотні надводні судна;

Засоби захищеного зв'язку;

Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

Запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Це вже 21-ий пакет USAI від адміністрації Байдена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять деталі "плану перемоги" та скоординують подальші кроки.

Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.