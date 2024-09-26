Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, що передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).
Про це йдеться на сайті Пентанону, повідомляє "Європейська правда".
Цей пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.
Можливості, про які йдеться в пакеті, включають:
- Боєприпаси та підтримку українських систем протиповітряної оборони;
- Боєприпаси класу "повітря-земля";
- Безпілотні авіаційні системи (БПЛА) та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
- Обладнання для боротьби з БПЛА; безпілотні надводні судна;
- Засоби захищеного зв'язку;
- Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- Запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.
Це вже 21-ий пакет USAI від адміністрації Байдена.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять деталі "плану перемоги" та скоординують подальші кроки.
Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.