Пентагон объявил детали пакета поддержки Украины на $2,4 млрд
Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности, предусматривающем выделение дополнительных 2,4 млрд долларов США в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
Об этом говорится на сайте Пентанона, сообщает "Европейская правда".
Этот пакет обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.
Возможности, о которых говорится в пакете, включают:
- Боеприпасы и поддержку украинских систем противовоздушной обороны;
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- Беспилотные авиационные системы (БПЛА) и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;
- Оборудование для борьбы с БПЛА; беспилотные надводные суда;
- Средства защищенной связи;
- Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- Запасные части, техническое обслуживание и поддержку, а также другое вспомогательное оборудование.
Это уже 21-ый пакет USAI от администрации Байдена.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Как Зеленский сообщил перед началом встречи, они обсудят детали "плана победы" и скоординируют дальнейшие шаги.
Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.