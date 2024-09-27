Ексголова Служби безпеки Польщі не з’явився до спецкомітету Сейму щодо Pegasus

Колишній очільник Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) і теперішній заступник голови Нацбанку Польщі Пйотр Погоновський знову не з’явився на засідання слідчого спецкомітету Сейму щодо скандалу зі шпигунським програмним забезпеченням Pegasus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Очільниця слідчого спецкомітету Сейму щодо Pegasus Магдалена Срока повідомила, що Погоновський вдруге не прийшов на засідання, куди його запросили для свідчень, посилаючись на рішення Конституційного суду від 10 вересня.

КС назвав створення комітету неконституційним через деякі "юридичні дефекти" під час процедури, а саме "неналежний склад" Сейму під час ухвалення відповідної резолюції – відсутність депутатів "ПіС" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка через кримінальне провадження проти них.

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Депутатка зазначила, що це рішення не має зобов’язуючої сили і ще не опубліковане.

Наступне засідання спецкомітету призначили на 11 жовтня. Також члени комітету підтримали ініціативу звернення до Окружного суду Варшави щодо накладення дисциплінарного штрафу на Погоновського за те, що він не з’явився без поважних причин.

Погоновський очолював Агентство внутрішньої безпеки з 2015 року як виконувач обов’язків, з 2016 до 2020 року – як повноцінний керівник, після чого пішов у відставку "з особистих причин". Після того він обіймав різні керівні посади у правлінні Нацбанку.

На засіданнях спецкомітету щодо Pegasus вже заслухали колишнього віцепрем’єра, голову "ПіС" Ярослава Качинського, колишнього заступника міністра юстиції з "Суверенної Польщі" Міхала Воса та ще кількох посадовців Міністерства юстиції.

Нагадаємо, слідчий спецкомітет розслідує законність та масштаби використання у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядовими структурами у період з листопада 2015 до листопада 2023 років – час перебування при владі партії "Право і справедливість". Також комітет визначає, хто відповідальний за придбання Польщею Pegasus і подібних інструментів.