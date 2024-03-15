Качинського допитує слідча комісія Сейму щодо скандалу з Pegasus

Голова партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський 15 березня постав перед комісією Сейму у справі про ймовірне використання ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus під час свого перебування при владі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Перед початком розслідування голова комісії Сейму Магдалена Срока заявила, що Качинського обрали першим для надання свідчень через його "відповідальність за дії партії "Право і справедливість", яка перебувала при владі до 2023 року".

Срока додала, що купівля та діяльність Pegasus не мала "жодних правових підстав".

"ПіС", яка керувала Польщею з 2015 по 2023 рік, підозрюють у шпигунстві за опозиційними політиками і суддями, які критикували її уряд.

Сам Качинський, який також обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі, у 2022 році визнав, що польська влада придбала шпигунське програмне забезпечення, але заперечив, що воно використовувалося проти опонентів.

Парламентська комісія вивчить цілі і законність використання системи Pegasus і спробує встановити, як вона та інші подібні системи були придбані Польщею.

Нещодавно прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus у період перебування "ПіС" при владі.

Загалом у Сеймі створили три слідчі комісії щодо дій попередньої влади. Окрім Pegasus, ще одна стосується невдалої спроби організувати президентські вибори під час пандемії Covid-19, а інша – щодо масової роздачі платних польських віз консульствами в різних країнах.

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".