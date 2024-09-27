Экс-глава Службы безопасности Польши не явился в спецкомитет Сейма по Pegasus

Бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и нынешний заместитель председателя Нацбанка Польши Петр Погоновский снова не явился на заседание следственного спецкомитета Сейма по скандалу со шпионским программным обеспечением Pegasus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Руководительница следственного спецкомитета Сейма по Pegasus Магдалена Срока сообщила, что Погоновский второй раз не пришел на заседание, куда его пригласили для дачи показаний, ссылаясь на решение Конституционного суда от 10 сентября.

КС назвал создание комитета неконституционным из-за некоторых "юридических дефектов" во время процедуры, а именно "ненадлежащего состава" Сейма при принятии соответствующей резолюции – отсутствие депутатов "ПиС" Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика из-за уголовного производства против них.

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Депутат отметила, что это решение не имеет обязывающей силы и еще не опубликовано.

Следующее заседание спецкомитета назначили на 11 октября. Также члены комитета поддержали инициативу обращения в Окружной суд Варшавы о наложении дисциплинарного штрафа на Погоновского за то, что он не явился без уважительных причин.

Погоновский возглавлял Агентство внутренней безопасности с 2015 года как исполняющий обязанности, с 2016 до 2020 года – как полноценный руководитель, после чего ушел в отставку "по личным причинам". После этого он занимал различные руководящие должности в правлении Нацбанка.

На заседаниях спецкомитета по Pegasus уже заслушали бывшего вице-премьера, председателя "ПиС" Ярослава Качиньского, бывшего заместителя министра юстиции из "Суверенной Польши" Михала Воса и еще нескольких должностных лиц Министерства юстиции.

Напомним, следственный спецкомитет расследует законность и масштабы использования в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus правительственными структурами в период с ноября 2015 по ноябрь 2023 годов – время пребывания у власти партии "Право и справедливость". Также комитет определяет, кто ответственен за приобретение Польшей Pegasus и подобных инструментов.