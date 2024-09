Климатические активисты облили супом две картины Ван Гога после заключения коллег за то же самое

Активисты экологической групп Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее через несколько часов после того, как двое их коллег-активистов были приговорены к тюремному заключению за тот же поступок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Три человека вошли в зал №6 выставки "Ван Гог: поэты и любовники" в 14:30 по лондонскому времени в пятницу и облили овощным супом две картины Ван Гога "Подсолнухи".

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB

