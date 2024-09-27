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Климатические активисты облили супом две картины Ван Гога после заключения коллег за то же самое

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Новости — Пятница, 27 сентября 2024, 20:24 — Кристина Бондарева

Активисты экологической групп Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее через несколько часов после того, как двое их коллег-активистов были приговорены к тюремному заключению за тот же поступок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Три человека вошли в зал №6 выставки "Ван Гог: поэты и любовники" в 14:30 по лондонскому времени в пятницу и облили овощным супом две картины Ван Гога "Подсолнухи".

"Люди сидят в тюрьме за то, что требуют прекратить добычу нефти и газа – то, что сейчас является государственной политикой, после длительных протестных акций, бесчисленных заголовков в прессе и политического давления", – сказал один из участников кампании после того, как вылил суп.

"Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были на правильной стороне истории", – добавил он.

"Была вызвана полиция, и три человека были арестованы", – говорится в заявлении лондонской Национальной галереи.

Картины сняли с экспозиции и осмотрели, полотна не пострадали.

Одна из картин была той самой, которую два года назад двое активисток Just Stop Oil облили томатным супом, привлекая внимание мировой общественности к группе климатических протестующих.

Хотя сама картина тогда не пострадала, рама 17-го века была повреждена, за что Коронный суд Саутворка приговорил одну из активисток к двум годам заключения, а другую – к 20 месяцам заключения соответственно.

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Великобритания климат
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