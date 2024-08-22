У Данії пропонують дозволити сідати за кермо із 17 років

Уряд Данії в четвер, 22 серпня, представив законодавчу пропозицію про зниження мінімального віку для водіння автомобіля без супроводу до 17 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Данський уряд вважає, що нинішні вікові обмеження на кермування авто стають на заваді молоді у сільській місцевості, якій повинно бути легше дістатися до роботи та навчання.

"Ми хочемо полегшити пересування в місцях, де громадський транспорт не настільки розвинений, як у центрі Копенгагена чи Орхуса. І ця пропозиція дасть їм більше свободи і можливостей для пересування", – пояснив міністр із питань сільської місцевості Данії Мортен Далін.

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Водночас, згідно з пропозиціями, 17-річні данці зможуть їздити на авто з 5:00 по 20:00, а паралельно влада пропонує запровадити суворіші покарання за кермування в нетверезому стані.

Сьогодні 17-річні данці можуть отримати водійське посвідчення і керувати автомобілем у супроводі іншої особи віком від 30 років, яка має дійсне водійське посвідчення понад 10 років.

"У нас історично відповідальна молодь, і уряд має величезний ступінь довіри до молоді Данії. Саме тому ми вирішили створити збалансовану модель, коли ви не можете їздити на вечірки вночі, але вдень ви можете їздити на роботу, навчання або в школу", – говорить Далін.

Нагадаємо, минулого року поліція Нідерландів заарештувала чоловіка, який їхав із водійським посвідченням на ім'я колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона.