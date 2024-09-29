В МЗС розчаровані тим, що Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії

В МЗС висловили розчарування інформацією про те, що Швейцарія підтримала так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що не можуть зрозуміти логіки такого рішення Швейцарії, оскільки саме з цією країною був організований перший Саміт миру і що саме Швейцарія Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України.

"Ще раз наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

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По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України, а Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій.

"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", – йдеться у коментарі.

В МЗС закликали Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", – заявили у відомстві.

Раніше стало відомо, що у Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України.

Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель також розкритикував цей "мирний план", зазначивши, що його учасники "думають категоріями капітуляції, говорячи про мир".