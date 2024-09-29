В МИД разочарованы тем, что Швейцария поддержала "мирную инициативу" Китая и Бразилии

В МИД выразили разочарование информацией о том, что Швейцария поддержала так называемую мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и нет прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что не могут понять логики такого решения Швейцарии, поскольку именно с этой страной был организован первый Саммит мира и именно Швейцария Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах:

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Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины, а Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", – говорится в комментарии.

В МИД призвали Швейцарию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Швейцарии заявили о поддержке так называемой мирной инициативы Китая и Бразилии по Украине.

О поддержке китайско-бразильской инициативы среди европейских стран также заявила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель также раскритиковал этот "мирный план", отметив, что его участники "думают категориями капитуляции, говоря о мире".