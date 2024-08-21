У французьких Альпах врятували двох альпіністів, які застрягли на спуску

У французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.

Про це повідомлять BFMTV та регіональне видання Le Dauphine, пише "Європейська правда".

Гірська рятувальна служба у департаменті Верхні Альпи пізно ввечері 20 серпня здійснила виліт за двома альпіністами в районі вершини Ля Мей, які почали спускатися хибним маршрутом і опинились у скруті.

Сигнал про те, що туристи потребують допомоги, надійшов від вартових притулку Егль – вони зі свого спостережного пункту могли бачити альпіністів за світлом їхніх наблобних ліхтарів і запідозрили, що вони збилися з маршруту і застрягли на небезпечній ділянці.

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"Двоє альпіністів були не на кращому маршруті для спуску і опинились у скруті на стрімкій, скелястій ділянці… У них був дуже складний день, вони виснажилися і їм трохи бракувало досвіду", – розповіли у рятувальній службі.

Le Dauphine пише, що це були мешканці цього ж регіону, пара віком 33 і 36 років.

Нагадаємо, на початку серпня у французьких Альпах внаслідок обвалу льодовика загинули троє альпіністів з Франції та Німеччини.

В середині місяця двоє альпіністів загинули на вершині Маттерхорн у Швейцарії.