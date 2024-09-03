Во Французских Альпах разбился турист, пытаясь пройти по "коридору смерти"

Во Франции разбился насмерть альпинист из Румынии, который упал с высоты около 200 метров на самой высокой вершине Европы Монблан.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные горно-спасательной службы Шамони, передает "Европейская правда".

По сообщению горной спасательной службы, 35-летний мужчина упал с высоты около 200 метров в районе вершины Кулуар-дю-Готер, которую иногда называют "коридором смерти", и разбился.

Они добавили, что этим летом на Монблане, самой высокой горе Западной Европы, уже произошло несколько смертельных случаев, в частности, в Кулуар-дю-Готер на пути к вершине. В конце августа там во время камнепада погиб 52-летний альпинист.

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Сообщалось, что горная спасательная служба в департаменте Верхние Альпы поздно вечером 20 августа осуществила вылет за двумя альпинистами в районе вершины Ля Мей, которые начали спускаться по ложному маршруту и оказались в затруднительном положении.

22 августа на обратном пути с вершины Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.