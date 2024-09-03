Міноборони Британії: Часткове призупинення продажу зброї Ізраїлю не вплине на його безпеку

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що призупинення продажу зброї Ізраїлю "не матиме суттєвого впливу" на безпеку країни.

Про це він розповів у ефірі програми BBC, передає "Європейська правда".

Напередодні міністр закордонних справ Британії Девід Леммі оголосив про призупинення частини дозволів на продаж зброї Ізраїлю – вперше з початку операції ізраїльських сил проти терористів ХАМАС у секторі Гази.

Відповідаючи на питання журналіста, чи матиме рішення Британії щодо призупинення частини дозволів на продаж зброї Ізраїлю суттєвий вплив на здатність країну продовжувати війну, Гілі запевнив, що таке рішення "не матиме суттєвого впливу".

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Також, відповідаючи на припущення колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про те, що уряд Британії "відмовляється від Ізраїлю", Гілі знову заявив, що уряд має "обов'язок перед верховенством права".

Він акцентував, що напередодні пояснив це своєму ізраїльському колезі Йоаву Галланту та запевнив його, що Британія "стоїть поруч з Ізраїлем" і підтримає його оборону, якщо він піддасться прямому нападу.

Оголошення Лондона відбувається на тлі тиску на Ізраїль через його дії в Газі, у зв’язку з чим західні країни закликають ізраїльську владу якнайшвидше укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників з полону ХАМАС.

Британія безпосередньо не постачає Ізраїлю зброю, але надає експортні ліцензії британським компаніям на її продаж. І минула, і нинішня британська влада запевняли, що припиняти військову допомогу Ізраїлю не буде.

Водночас ще з минулого року загальний обсяг військового експорту з Британії до Ізраїлю відчутно скоротився.