Британія не планує призупиняти продаж зброї Ізраїлю

Прем’єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив, що Сполучене Королівство не планує обмежувати продаж зброї Ізраїлю британськими компаніями через суперечливість операції у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

"Останні оцінки залишають нашу позицію щодо експортних ліцензій незмінною. Це відповідає порадам, які отримав я та інші міністри. Але ми, як і завжди, періодично будемо переглядати позицію", – прокоментував питання Кемерон під час візиту до США.

Кемерон додав, що Лондон серйозно стурбований ситуацією з доступом гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Останнім часом на прем’єра Ріші Сунака посилюється тиск щодо продажу британської зброї до Ізраїлю, з огляду на гуманітарну ситуацію у секторі Гази та появу у міжнародних судах позовів, де дії Ізраїлю називають геноцидом.

Зокрема, понад 600 юристів та декілька колишніх суддів приєдналися до відкритого заклику до уряду призупинити продаж зброї Ізраїлю, щоби не допустити того, що Сполучене Королівство стане співучасником геноциду.

Подібні заклики пролунали і від деяких опозиційних політиків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав підхід Ізраїлю до ведення операції проти ХАМАС "помилкою" та наголосив, що очікує покращення можливостей для доступу гуманітарної допомоги у сектор Гази.

Раніше у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня.