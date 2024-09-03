Минобороны Британии: Частичное приостановление продажи оружия Израилю не повлияет на его безопасность
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что приостановление продажи оружия Израилю "не окажет существенного влияния" на безопасность страны.
Об этом он рассказал в эфире программы BBC, передает "Европейская правда".
Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановлении части разрешений на продажу оружия Израилю – впервые с начала операции израильских сил против террористов ХАМАС в секторе Газы.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли решение Британии о приостановлении части разрешений на продажу оружия Израилю существенно влиять на способность страны продолжать войну, Хили заверил, что такое решение "не будет иметь существенного влияния".
Также, отвечая на предположение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о том, что правительство Британии "отказывается от Израиля", Хили вновь заявил, что правительство имеет "обязанность перед верховенством права".
Он акцентировал, что накануне объяснил это своему израильскому коллеге Йоаву Галланту и заверил его, что Британия "стоит с Израилем" и поддержит его оборону, если он подвергнется прямому нападению.
Объявление Лондона происходит на фоне давления на Израиль из-за его действий в Газе, в связи с чем западные страны призывают израильские власти как можно быстрее заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников из плена ХАМАС.
Британия напрямую не поставляет Израилю оружие, но предоставляет экспортные лицензии британским компаниям на его продажу. И прошлая, и нынешняя британская власть уверяли, что прекращать военную помощь Израилю не будет.
В то же время еще с прошлого года общий объем военного экспорта из Британии в Израиль ощутимо сократился.