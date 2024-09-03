Глава МЗС Польщі закликав Україну якнайшвидше дозволити ексгумацію жертв Волині

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський після кількох днів мовчання закликав Україну якнайшвидше дозволити пошуки й ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині у роки Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у своєму X (Twitter).

У підписі до звернення Сікорський зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "зробив помилку" у своїй резонансній відповіді на запитання під час зустрічі з польською молоддю в Ольштині.

Minister Kułeba popełnił błąd, więc lepiej, żeby Ukraina załatwiła sprawę ekshumacji jak najszybciej, w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla Ukrainy robimy. pic.twitter.com/LiRndCG8IS Реклама: September 3, 2024

"Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже піднімав питання про необхідність відновити ексгумацію", – сказав Сікорський.

Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.

"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", – додав Радослав Сікорський.

Це перша заява Сікорського на цю тему після резонансної відповіді Дмитра Кулеби на питання про ситуацію з ексгумаціями, яке йому поставили на зустрічі з польською молоддю в Ольштині – події, де він сидів поруч з Радославом Сікорським. На адресу Сікорського також почала лунати критика від політиків правого спектра за те, що він ніяк не відреагував після слів Кулеби.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував слова Кулеби і заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди Польщі, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, в тому числі культурно-політичним.

2 вересня громадянка Польщі подала перший приватний запит до України щодо ексгумації її родичів, вбитих на Рівненщині.

Детально про скандал – у колонці Юрія Панченка Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.