Чи можна уникнути перетворення Австрії на проросійську державу після перемоги ультраправих

Ультраправа євроскептична Австрійська партія свободи (FPÖ) на чолі з дружнім до Росії Гербертом Кіклем вперше в історії зайняла перше місце на парламентських виборах.

Відрив ультраправих від партії канцлера Карла Негаммера виявився дещо більшим, ніж прогнозували – 2,7 відсоткового пункта.

Однак говорити про катастрофу у зв’язку з загрозою формування уряду на чолі з ультраправими поки зарано.

Детально про результати парламентських виборів у Австрії та про те, які ризики вони несуть для України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України. Далі – стислий її виклад.

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"Ще один виграш "Патріотів": історична перемога FPÖ в Австрії! Вітання Герберту Кіклю!" – угорський прем'єр Віктор Орбан надзвичайно зрадів тріумфу своїх соратників у Європарламенті на австрійських виборах у неділю.

Ультраправі усіх мастей з Європи вітали тріумф австрійської FPÖ.

"Ми перемагаємо! Часи змінюються", – заявив ультраправий політик з Нідерландів Герт Вілдерс.

І справді, перемога Австрійської партії свободи стала черговою наочною демонстрацією зміцнення позицій крайніх правих у Європі в останній час.

Перший аналіз підсумків австрійського голосування показав, що FPÖ тріумфувала з багатьох схожих причин, як і крайні праві в інших країнах.

Передусім – завдяки сильному бажанню виборців змінити чинну владу, яка, на думку австрійців, не може впоратися з інфляцією та кризою вартості життя.

Зокрема, шість із десяти виборців у Австрії були переконані, що країна розвивається негативно.

FPÖ у кампанії відстоювала зупинку збройної підтримки України на рівні ЄС і негайні мирні переговори з Росією, щоб ліквідувати одну з "причин" економічних негараздів австрійців. У цьому ж світлі – пропагувала скасування санкцій проти Росії.

Крім того, партії вдалося завоювати голоси завдяки активному коронаскептицизму та жорсткій позиції проти мігрантів.

Натомість Австрійська народна партія (ÖVP) канцлера Карла Негаммера, за якого офіційний Відень демонстрував проукраїнську позицію, хоча й у рамках австрійського нейтралітету, отримала гучне фіаско. Партія зазнала на цих виборах найболючіших втрат серед усіх партій – вони втратили 11 відсоткових пунктів.

Партія-переможець FPÖ має лише один шанс увійти до уряду – у коаліції з партією канцлера ÖVP.

"Народники" готові до нового союзу з ультраправими, але категорично не хоче грати роль молодшого партнера.

Партія ÖVP не підтримає уряд, у якому канцлером буде Кікль (оскільки той занадто токсичний), і намагатиметься просувати сценарій, за якого главою уряду залишиться Негаммер. Тим паче важелі впливу для цього є: "народники" можуть спробувати сформувати коаліцію з іншими партнерами.

А ось чи готовий поступитися канцлерством Кікль – питання відкрите. Він будував кампанію на обіцянці стати "народним канцлером" – формулювання, яке колись використовував Адольф Гітлер.

Австрія як нейтральна країна на двосторонньому рівні дотепер надавала Україні тільки гуманітарну та фінансову підтримку.

Але вона не блокувала санкційних рішень та виділення коштів на зброю Києву із фондів ЄС, а також підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Тож якщо новий уряд буде сформовано без участі ультраправих, тоді можна очікувати продовження дружнього до України курсу Австрії.

Проте ймовірність сценарію, за яким FPÖ все ж вдасться сформувати уряд у ролі старшого партнера – на чолі з Кіклем чи без нього, – є досить високою.

Однак сценарію-катастрофи ще можливо уникнути.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.