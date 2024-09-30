Можно ли избежать превращения Австрии в пророссийское государство после победы ультраправых

Ультраправая евроскептическая Австрийская партия свободы (FPÖ) во главе с дружественным к России Гербертом Киклем впервые в истории заняла первое место на парламентских выборах.

Отрыв ультраправых от партии канцлера Карла Нехаммера оказался несколько большим, чем прогнозировали – 2,7 процентного пункта.

Однако говорить о катастрофе в связи с угрозой формирования правительства во главе с ультраправыми пока рано.

Подробно о результатах парламентских выборов в Австрии и о том, какие риски они несут для Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины. Далее – краткое ее изложение.

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"Еще один выигрыш "Патриотов": историческая победа FPÖ в Австрии! Поздравления Герберту Киклю!" – венгерский премьер Виктор Орбан чрезвычайно обрадовался триумфу своих соратников в Европарламенте на австрийских выборах в воскресенье.

Ультраправые всех мастей из Европы приветствовали триумф австрийской FPÖ.

"Мы побеждаем! Времена меняются", – заявил ультраправый политик из Нидерландов Герт Вилдерс.

И действительно, победа Австрийской партии свободы стала очередной наглядной демонстрацией укрепления позиций крайне правых в Европе в последнее время.

Первый анализ итогов австрийского голосования показал, что FPÖ торжествовала по многим схожим причинам, как и крайне правые в других странах.

Прежде всего – благодаря сильному желанию избирателей сменить действующую власть, которая, по мнению австрийцев, не может справиться с инфляцией и кризисом стоимости жизни.

В частности, шесть из десяти избирателей в Австрии были убеждены, что страна развивается негативно.

FPÖ в кампании отстаивала остановку вооруженной поддержки Украины на уровне ЕС и немедленные мирные переговоры с Россией, чтобы ликвидировать одну из "причин" экономических проблем австрийцев. В этом же свете – пропагандировала отмену санкций против России.

Кроме того, партии удалось завоевать голоса благодаря активному коронаскептицизму и жесткой позиции против мигрантов.

Зато Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера, при котором официальная Вена демонстрировала проукраинскую позицию, хотя и в рамках австрийского нейтралитета, получила громкое фиаско. Партия понесла на этих выборах самые болезненные потери среди всех партий – они потеряли 11 процентных пунктов.

Партия-победитель FPÖ имеет только один шанс войти в правительство – в коалиции с партией канцлера ÖVP.

"Народники" готовы к новому союзу с ультраправыми, но категорически не хотят играть роль младшего партнера.

Партия ÖVP не поддержит правительство, в котором канцлером будет Кикль (поскольку тот слишком токсичен), и будет пытаться продвигать сценарий, при котором главой правительства останется Нехаммер. Тем более рычаги влияния для этого есть: "народники" могут попытаться сформировать коалицию с другими партнерами.

А вот готов ли уступить канцлерство Кикль – вопрос открытый. Он строил кампанию на обещании стать "народным канцлером" – формулировка, которую когда-то использовал Адольф Гитлер.

Австрия как нейтральная страна на двустороннем уровне до сих пор оказывала Украине только гуманитарную и финансовую поддержку.

Но она не блокировала санкционных решений и выделение средств на оружие Киеву из фондов ЕС, а также поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Поэтому если новое правительство будет сформировано без участия ультраправых, тогда можно ожидать продолжения дружественного к Украине курса Австрии.

Однако вероятность сценария, при котором FPÖ все же удастся сформировать правительство в роли старшего партнера – во главе с Киклем или без него, – достаточно высока.

Однако сценария-катастрофы еще возможно избежать.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.