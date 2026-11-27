Міністерство оборони Бельгії збирається придбати 10 нових автономних підводних дронів REMUS 300 – на це виділили 20 млн євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Автономні підводні дрони призначені для протимінної боротьби, безпеки портів та захисту критично важливої ​​підводної інфраструктури. За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, REMUS 300 вже використовується кількома іншими країнами НАТО. Повідомляється, що ВМС Нідерландів, з якими тісно співпрацюють ВМС Бельгії, також планують придбати безпілотники такого типу.

"Загроза на морі не обмежується поверхнею води. Морські міни, диверсії та напади на підводну інфраструктуру можуть серйозно вплинути на нашу економіку та безпеку", – каже Франкен.

Окрім самих десяти дронів, виділені кошти також призначені для придбання двох мобільних контейнерів для технічного обслуговування та планування місій, а також для додаткового навчання.

Військово-морські сили Бельгії вже мають підводні безпілотники REMUS 100, але після більш ніж 20 років ці системи поступово застарівають.

Нагадаємо, п’ять європейських країн (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва та Нідерланди) візьмуть участь у спільній закупівлі бойових машин піхоти CV90 у компанії BAE Systems.

Також раніше повідомляли, що Бельгія має намір закупити крилаті ракети норвезького виробництва для своїх нових винищувачів F-35 на суму близько 700 мільйонів євро.