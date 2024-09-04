Кулеба написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он выложил фото заявления Кулебы и добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Накануне о возможной отставке Кулебы со ссылкой на источники сообщила "Украинская правда".

Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

После этого стало известно, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.

Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.