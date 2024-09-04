ЕС об ударе РФ по Полтаве: Украина должна иметь возможность эффективно отражать такие атаки

Европейский Союз заявил о намерении наращивать военную помощь Украине и выразил соболезнования в связи с российским ударом по Полтаве, где, по последним данным ГСЧС, погибли 53 человека, а 298 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних действий, передает "Европейская правда".

В ЕС отметили, что остаются преданным наращиванию военных поставок для Украины, включая системы противовоздушной защиты и боеприпасов.

Комментируя удар по Полтаве, в ЕС подчеркнули – это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает намерение России продолжать свою жестокую войну против Украины.

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В заявлении указано, что в течение прошлых двух с половиной лет Россия терроризировала население Украины во время своей преступной агрессивной войны, осуществляла неизбирательные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, поражая преимущественно гражданские цели.

"Мы разделяем скорбь семей жертв и поддерживаем народ Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, после атаки на Полтаву, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США продолжат сосредотачиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины и обещают больше помощи "в ближайшие недели".

Уже 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.