Министр обороны Эстонии: Украина на Курщине отвоевывает козыри для переговоров с РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что своей операцией в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с РФ.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Певкур утверждает, что своей операцией на Курщине Украина показала способность воевать и то, что Россия не такая могущественная, как многие считают.

"Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что у вас есть живая сила и техника для того, чтобы при случае вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что Россия совсем не такая могущественная, как многие считают", – сказал он.

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По мнению министра, благодаря этой операции появилось много новых возможностей для украинской армии и правительства.

Он также выразил уверенность, что однажды дойдет и до переговоров с Россией.

"Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты. А чтобы иметь такие козыри, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина на Курщине", – подчеркнул Певкур.

"Это позволит как улучшить свои оборонительные позиции в Украине (ведь Россия должна перебросить силы на Курское направление), так и получить лучшие позиции для переговоров", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", ряд государств ЕС поддержали операцию ВСУ на Курщине. Читайте также статью об изменениях нарративов в ЕС из-за Курщины.

Впрочем, не все в Европе поддерживают это продвижение. Подробнее читайте в статье "Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины".