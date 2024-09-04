Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відкрив у своїй офіційній резиденції в Києві нову кімнату, присвячену Криму та кримському народу – її прикрасить символічний макет ударного морського дрона MAGURA V5, який подарувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомили у посольстві Великої Британії та пресслужба ГУР, передає "Європейська правда".

Як розповіли у посольстві, ця кімната демонструє історичні зв’язки Британії з півостровом, зокрема під час Кримської війни, і підкреслює підтримку Сполученим Королівством територіальної цілісності України, адже "Крим – це Україна".

Посольство Британії спеціально замовило кримськотатарські артефакти: метал, кераміку та тканини відомих майстрів, щоб продемонструвати багату та давню культуру кримських татар на півострові.

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Також кімнату прикрасить символічний макет ударного морського дрона MAGURA V5, який подарувало Головне управління розвідки Міністерства оборони. Цей дрон знищив найбільшу кількість російських кораблів у Чорному морі за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: Telegram ГУР

Фото: Telegram ГУР

У кімнаті також знаходяться автентичні медалі часів Кримської війни, позичені Британському посольству полковим музеєм Легких драгунів.

Посольства Франції та Італії в Києві також подарували Гаррісу гравюри із зображенням сардинських і французьких військ, які воювали разом з британцями в Кримській війні.

"Нова Кримська кімната в резиденції посла Великої Британії в Києві підкреслює твердість підтримку Сполученим Королівством територіальної цілісності України та однозначну позицію, що Крим – це Україна", – підсумував Гарріс.

MAGURA V5 – український надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.

Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год. MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.

Як відомо, у ніч проти 9 серпня українські розвідники за допомогою ударного надводного дрона MAGURA V5 знищили російський швидкісний катер "Тунець" поблизу Чорноморського у тимчасово окупованому Криму.