Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис открыл в своей официальной резиденции в Киеве новую комнату, посвященную Крыму и крымскому народу – ее украсит символический макет ударного морского дрона MAGURA V5, который подарило Главное управление разведки Министерства обороны.

Об этом сообщили в посольстве Великобритании и пресс-служба ГУР, передает "Европейская правда".

Как рассказали в посольстве, эта комната демонстрирует исторические связи Великобритании с полуостровом, в частности во время Крымской войны, и подчеркивает поддержку Соединенным Королевством территориальной целостности Украины.

Посольство Великобритании специально заказало крымскотатарские артефакты: металл, керамику и ткани известных мастеров, чтобы продемонстрировать богатую и древнюю культуру крымских татар на полуострове.

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Также комнату украсит символический макет ударного морского дрона MAGURA V5, который подарило Главное управление разведки Министерства обороны. Этот дрон уничтожил наибольшее количество российских кораблей в Черном море за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Фото: Telegram ГУР

Фото: Telegram ГУР

В комнате также находятся аутентичные медали времен Крымской войны, одолженные Британскому посольству полковым музеем Легких драгун.

Посольства Франции и Италии в Киеве также подарили Гаррису гравюры с изображением сардинских и французских войск, которые воевали вместе с британцами в Крымской войне.

"Новая Крымская комната в резиденции посла Великобритании в Киеве подчеркивает твердость поддержки Соединенным Королевством территориальной целостности Украины и однозначную позицию, что Крым – это Украина", – подытожил Харрис.

MAGURA V5 – украинский надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.

Как известно, в ночь на 9 августа украинские разведчики с помощью ударного надводного дрона MAGURA V5 уничтожили российский скоростной катер "Тунец" вблизи Черноморского во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в июле польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.