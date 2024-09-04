Рада уволила Стефанишину с должности вице-премьера

4 сентября Верховная Рада согласовала увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".

За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

По словам нардепа, в четверг Стефанишину снова назначат на эту должность, также она возглавит Министерство юстиции.

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Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, Стефанишину назначили на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в июне 2020 года. До того работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

После этого стало известно, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.