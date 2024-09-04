Рада уволила Стефанишину с должности вице-премьера
4 сентября Верховная Рада согласовала увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".
За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.
По словам нардепа, в четверг Стефанишину снова назначат на эту должность, также она возглавит Министерство юстиции.
Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как известно, Стефанишину назначили на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в июне 2020 года. До того работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.
После этого стало известно, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.