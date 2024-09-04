Прем’єр Ірландії прибув до України

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

Журналіст RTE оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations – @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA Реклама: September 4, 2024

Обидва лідери обговорять війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем'єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: "Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих".

Гарріс та Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Нагадаємо, Україна та Ірландія у четвер, 22 серпня, провели останній раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди.

На сьогодні Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.