Прем’єр Ірландії прибув до України

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

Журналіст RTE оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations – @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA

