Україна почала говорити про "безпекову угоду" з Ірландією

Представники України та Ірландії провели переговори для укладання двосторонньої угоди та розвитку двосторонньої співпраці.

Про це 2 серпня повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

З українського боку переговірну групу очолив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Сторони "обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки", йдеться в повідомленні.

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Хоча ОП не уточнює, чого саме стосується двостороння угода, вказується, що переговори відбулись після домовленості Володимира Зеленського під час зустрічі з премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Тоді Зеленський говорив, що домовився про "посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою" та візит ірландського прем’єра в Київ для її підписання.

Глава держави також напередодні анонсував початок переговорів про нову "безпекову угоду".

На сьогодні Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.